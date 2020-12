Le Regioni protestano ma poi non controllano. A questo Natale non mancano cenoni ma lo spirito (Di domenica 6 dicembre 2020) di Andrea Taffi Il governo Conte decreta limitazioni e stabilisce forti raccomandazioni per le feste natalizie, e subito alcune delle Regioni che lo stesso governo (per facilitare l’economia natalizia) ha fatto passare da rosse ad arancioni o da arancioni a gialle, protestano. Quelle Regioni non ci stanno, si lamentano di essere state ascoltate, sì, ma non seguite nelle loro indicazioni. Insomma, con centinaia e centinaia di morti al giorno e una flessione minima della curva del contagio, nessuno vuole rinunciare alle solite polemiche, strumentali, ideologiche o semplicemente stupide che siano. Per alcuni governatori di Regione la più insopportabile delle restrizioni natalizie (per fare solo un esempio) è il divieto di spostarsi da un comune all’altro nei giorni di Natale, Santo Stefano e del Capodanno. Perché? Ovvio: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) di Andrea Taffi Il governo Conte decreta limitazioni e stabilisce forti raccomandazioni per le feste natalizie, e subito alcune delleche lo stesso governo (per facilitare l’economia natalizia) ha fatto passare da rosse ad arancioni o da arancioni a gialle,. Quellenon ci stanno, si lamentano di essere state ascoltate, sì, ma non seguite nelle loro indicazioni. Insomma, con centinaia e centinaia di morti al giorno e una flessione minima della curva del contagio, nessuno vuole rinunciare alle solite polemiche, strumentali, ideologiche o semplicemente stupide che siano. Per alcuni governatori di Regione la più insopportabile delle restrizioni natalizie (per fare solo un esempio) è il divieto di spostarsi da un comune all’altro nei giorni di, Santo Stefano e del Capodanno. Perché? Ovvio: ...

