GF Vip, Selvaggia Roma torna a parlare con Pierpaolo Pretelli delle liti avute con Elisabetta Gregoraci (Di domenica 6 dicembre 2020) Nella Casa più spiata d’Italia, Selvaggia Roma e Pierpaolo Pretelli, dopo che si sono nominati l’uno con l’altro hanno avuto un confronto in cui hanno avuto modo di chiarire le motivazioni della decisione. Scopriamo insieme cosa si sono detti. GF VIP, puntata di venerdì 4 dicembre 2020 La puntata del GF VIP, di venerdì 4 dicembre 2020, è stata sicuramente ricca di colpi di scena. Come di consueto le nomination hanno stravolto gli equilibri della Casa di Cinecittà. L’ex velino e la bella Selvaggia Roma, si sono nominati l’uno con l’altro. I due ragazzi, che al di fuori della casa, erano amici hanno cercato di avere un confronto. Selvaggia Roma a Pierpaolo Pretelli ha confessato di vederlo diffidente nei suoi riguardi. ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 6 dicembre 2020) Nella Casa più spiata d’Italia,, dopo che si sono nominati l’uno con l’altro hanno avuto un confronto in cui hanno avuto modo di chiarire le motivazioni della decisione. Scopriamo insieme cosa si sono detti. GF VIP, puntata di venerdì 4 dicembre 2020 La puntata del GF VIP, di venerdì 4 dicembre 2020, è stata sicuramente ricca di colpi di scena. Come di consueto le nomination hanno stravolto gli equilibri della Casa di Cinecittà. L’ex velino e la bella, si sono nominati l’uno con l’altro. I due ragazzi, che al di fuori della casa, erano amici hanno cercato di avere un confronto.ha confessato di vederlo diffidente nei suoi riguardi. ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che gli altri due VIP salvi sono... Dayane e Selvaggia! #GFVIP - MsSilvii : RT @solendi8: Votate Rosalinda in questo sondaggio, basta poco, è solo un voto. - LadyFalenaIvana : RT @solendi8: Votate Rosalinda in questo sondaggio, basta poco, è solo un voto. - martibored : RT @solendi8: Votate Rosalinda in questo sondaggio, basta poco, è solo un voto. - solendi8 : Votate Rosalinda in questo sondaggio, basta poco, è solo un voto. -