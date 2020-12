Fonseca si scaglia contro Maresca | le accuse pesanti nel post partita

Leggi su serieanews

(Di domenica 6 dicembre 2020) Paulonon ci sta: per il tecnico giallorosso arbitraggio discutibile da parte di, l’accusa nel. Un pareggio amaro per la Roma, quello concretizzatosi all’Olimpicoil Sassuolo di De Zerbi. La squadra giallorossa recrimina, e tanto, sia per le occasioni create e non concretizzate, ma soprattutto sull’arbitraggio. Grandi polemiche, infatti, da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.