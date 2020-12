Fonseca | «Espulsioni e rigori | il VAR dov’era?» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 dicembre 2020) Pauloè avvelenato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Sassuolo: le parole del tecnico giallorosso Pauloè una furia in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Sassuolo. Il tecnico giallorosso si è scagliato contro l’operato dell’arbitro Maresca. «Se gli episodi hanno condizionato il match? Chiaramente. Gli episodi parlano da soli. Penso che come ho detto il primo giallo di Pedro è una situazione sbagliata. Dopo la situazione di Pellegrini, è rosso, è chiaro. Posso capire che l’arbitro in questo momento possa non vedere, non posso capire che il VAR non possa vedere. C’è anche un rigore, ma non l’hanno voluto vedere. Non posso essere soddisfatto. Abbiamo finito il primo tempo con 5 falli e 4 ammonizioni, difficile capirlo». Leggi su Calcionews24.com