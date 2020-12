Enock a “Verissimo” con la fidanzata Giorgia: “Tra noi è tutto ok” (Di domenica 6 dicembre 2020) Tra Enock Barwuah e Giorgia Migliorati non c’è alcun problema, anzi il loro amore va a gonfie vele come i due hanno avuto modo di testimoniare ospiti di “Verissimo”. Il concorrente del Grande Fratello Vip, fresco di uscita dalla casa di Cinecittà, si è raccontato nel salotto di Silvia Toffanin, dove poi è stato raggiunto dalla fidanzata che ha allontanato immediatamente ogni voce di crisi. “Tra noi è tutto ok, tutto tranquillo” ha detto l’imprenditrice e influencer, che ha poi parlato del carattere di Enock: “Diciamo che tende a farti capire ciò che prova attraverso dei gesti, magari anche eclatanti, piuttosto che con le parole”. E alla provocazione di Silvia Toffanin su un eventuale paternità Enock ha risposto col sorriso: “Mi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 6 dicembre 2020) TraBarwuah eMigliorati non c’è alcun problema, anzi il loro amore va a gonfie vele come i due hanno avuto modo di testimoniare ospiti di. Il concorrente del Grande Fratello Vip, fresco di uscita dalla casa di Cinecittà, si è raccontato nel salotto di Silvia Toffanin, dove poi è stato raggiunto dallache ha allontanato immediatamente ogni voce di crisi.noi èok,tranquillo” ha detto l’imprenditrice e influencer, che ha poi parlato del carattere di: “Diciamo che tende a farti capire ciò che prova attraverso dei gesti, magari anche eclatanti, piuttosto che con le parole”. E alla provocazione di Silvia Toffanin su un eventuale paternitàha risposto col sorriso: “Mi ...

