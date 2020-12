E’ giallo sul pedinamento | Fedez “spiato e seguito da un auto”

Leggi su 361magazine

(Di domenica 6 dicembre 2020) E’ accaduto la sera del 26 novembre a Milano Alla guida della sua Lamborghini da 200mila euro,stava rincasando, quando si è accorto di essere. A quel punto, alle dieci di sera, ha telefonato a casa e ha detto alla moglie, Chiara Ferragni: “C’è una macchina che mi sta seguendo”. Quindi la chiamata alla polizia da parte dell’addetto alla sicurezza di Federico Leonardo Lucia, vero nome del cantante. Tutto è accaduto la sera del 26 novembre in piazza Giulio Cesare, nel quartiere Citylife, a Milano. Dopo la chiamata al 112, gli agenti di una volante hanno intercettato le due auto e le hanno fermate per un controllo.è sceso dalla sua auto e di corsa è andato verso il presunto pedinatore: «Chi sei? Perché mi stai seguendo?». Poi gli ha dato uno schiaffo dal finestrino. Gli agenti sono intervenuti per riportare la ...