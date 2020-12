Spostamenti vietati | vince la linea dura Posti di blocco e controlli con i droni

(Di sabato 5 dicembre 2020) Migliaia di agenti e carabinieri sorveglieranno stazioni, aeroporti e autostrade. L'ira delle Regioni per le mancate deroghe

Il Sole 24 ORE

Il premier Giuseppe Conte in diretta da Palazzo Chigi ha annunciato le misure del nuovo Dpcm Natale, in vigore da oggi: «Spostamenti vietati dal 21 dicembre al ...Migliaia di agenti e carabinieri sorveglieranno stazioni, aeroporti e autostrade. L’ira delle Regioni per le mancate deroghe ...