Risotto con spinaci e gorgonzola

Il è una ricetta veramente deliziosa. Facile e rapida da preparare, ma ricca di gusto e di sapore. Un primo piatto che vi farà leccare i baffi. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News
360 gr. di riso carnaroli
200 gr. di spinaci freschi o surgelati
150 gr. di gorgonzola
40 gr. di burro
1/2 cipolla
1 tazzina di vino bianco secco
Un pizzico di noce moscata
Olio extravergine d'oliva
Parmigiano reggiano grattugiato
Sale fino q.b.
Dado vegetale (se non fate il brodo)

Per il brodo
1 lt. di acqua
1 cipolla grande
1 patata
2 carote
1 costa di sedano
1 pizzico di sale

Iniziamo la preparazione del Risotto spinaci e gorgonzola dal brodo vegetale, se volete farlo altrimenti utilizzate il dado, mettendo semplicemente un pentolino pieno di acqua sul ...

Ultime Notizie dalla rete : Risotto con Risotto con la rapa rossa: la ricetta Trapani Sì Zucca in carpione. Per un autunno agrodolce

Golose fette di zucca cotte al forno e lasciate riposare in frigorifero con un'emulsione di aceto, zucchero, vino bianco, cipolla, uvetta e spezie ...

Golose fette di zucca cotte al forno e lasciate riposare in frigorifero con un'emulsione di aceto, zucchero, vino bianco, cipolla, uvetta e spezie ...