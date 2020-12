Renato Zero | io e Dio

Leggi su optimagazine

(Di sabato 5 dicembre 2020) Credo in Dio. Credo in Dio in quanto credo a un Dio che abbia creato il mondo, non necessariamente un vecchio con la barba bianca o un triangolo con dentro un occhio, non sento la necessità di dargli una forma umana, non sono Walt Disney, ma credo comunque in Dio, nel Dio della Bibbia, nel Dio parte della trinità. E credo anche nella Chiesa, a dirla tutta. Certo, con molti dubbi, evidenziando molte criticità, distinguendo istituzione e popolo, non aderendo a tutto quel che ci viene passato per dogma o spacciato per dogma, ma credo anche nella Chiesa. E nelle chiese. Ci andavo spesso, quando si andava in giro con più libertà di oggi, che in giro non ci si va quasi più per niente. Non solo la domenica, a messa, ma anche quando ci capitavo per caso davanti. Perché ho trovato quasi sempre le chiese luoghi idonei a pregare, e io credo in Dio e prego, e perché ho sempre ritenuto, mi piace la ...