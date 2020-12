Recensione Mank: lo splendido omaggio di Fincher (Di sabato 5 dicembre 2020) Per voi lettori di tuttotek ecco la Recensione di Mank, l’ultima attesa pellicola di David Fincher, con Gary Oldman, disponibile dal 4 dicembre su Netflix TITOLO ORIGINALE: Mank. GENERE: biografico, commedia, drammatico. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: David Fincher. CAST: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Charles Dance, Arliss Howard, Tom Pelphrey, Tuppence Middleton, Tom Burke. DURATA: 131 min. DISTRIBUTORE: Netflix. USCITA: 4 dicembre 2020. A sei anni da L’amore bugiardo – Gone Girl (2014), David Fincher torna a dirigere un film per il mercato cinematografico. Dopo i grandi successi ottenuti con Netflix e in particolare con le serie House of Cards, Mindhunter, Love, Death & Robots, Fincher torna a contare sull’aiuto del colosso dello streaming. Questa ... Leggi su tuttotek (Di sabato 5 dicembre 2020) Per voi lettori di tuttotek ecco ladi, l’ultima attesa pellicola di David, con Gary Oldman, disponibile dal 4 dicembre su Netflix TITOLO ORIGINALE:. GENERE: biografico, commedia, drammatico. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: David. CAST: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Charles Dance, Arliss Howard, Tom Pelphrey, Tuppence Middleton, Tom Burke. DURATA: 131 min. DISTRIBUTORE: Netflix. USCITA: 4 dicembre 2020. A sei anni da L’amore bugiardo – Gone Girl (2014), Davidtorna a dirigere un film per il mercato cinematografico. Dopo i grandi successi ottenuti con Netflix e in particolare con le serie House of Cards, Mindhunter, Love, Death & Robots,torna a contare sull’aiuto del colosso dello streaming. Questa ...

tuttoteKit : Recensione #Mank: lo splendido omaggio di Fincher #AmandaSeyfried #DavidFincher #GaryOldman #LilyCollins #Netflix… - moeniadeus : RT @Kubrickaddicted: Recensione di Mank ( 2020 ) Spero di convincervi a guardarlo. Vale la pena. - Kubrickaddicted : Recensione di Mank ( 2020 ) Spero di convincervi a guardarlo. Vale la pena. - martbarons : RT @myredcarpetITA: ?? ?????????????????? #Mank è il nuovo film imprescindibile del prossimo decennio, l’opera di #David Fincher che sconvolge per i… - fpontiggia1 : Possiamo chiedere a un anno di merda di non chiudersi con dei film di merda? No, e sotto l'albero ci sarà l'imbaraz… -