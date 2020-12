Perché George O’Malley in Grey’s Anatomy 17×04 ha emozionato più di Derek (recensione) (Di sabato 5 dicembre 2020) La sorpresa iniziale di rivedere in scena Derek Shepherd è stata sicuramente forte Perché completamente inattesa, ma c’è da dire che l’apparizione di George O’Malley in Grey’s Anatomy 17×04 è stata di gran lunga più emozionante. Per una serie di motivi, si può dire che l’episodio con guest star TR. Knight nei panni di O’Malley sia risultato più coinvolgente e commovente di quanto non lo siano stati in secondo e il terzo di questa stagione, che pure avevano solleticato l’effetto nostalgia dei fan storici della serie riportando in scena l’amato Derek. Stavolta il subconscio di Meredith l’ha portata ad incontrare nei suoi sogni una delle persone che più ha condizionato gli anni della sua specializzazione: George ... Leggi su optimagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) La sorpresa iniziale di rivedere in scenaShepherd è stata sicuramente fortecompletamente inattesa, ma c’è da dire che l’apparizione diinè stata di gran lunga più emozionante. Per una serie di motivi, si può dire che l’episodio con guest star TR. Knight nei panni disia risultato più coinvolgente e commovente di quanto non lo siano stati in secondo e il terzo di questa stagione, che pure avevano solleticato l’effetto nostalgia dei fan storici della serie riportando in scena l’amato. Stavolta il subconscio di Meredith l’ha portata ad incontrare nei suoi sogni una delle persone che più ha condizionato gli anni della sua specializzazione:...

