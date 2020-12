Onward, ecco quando esce in DVD e su Disney Plus (Di sabato 5 dicembre 2020) Onward – Oltre la magia è l’ultimo film Pixar uscito, in Italia sarebbe dovuto arrivare nelle sale cinematografiche nel marzo 2020. Sappiamo bene che, a causa della pandemia, il film è stato posticipato più volte ed è arrivato nelle sale solo ad agosto 2020. Visto il periodo particolare, sono in molte le persone che attendono Onward in versione home video in DVD o il debutto su Disney Plus per poterlo vedere per la prima volta. Onward, DVD e Disney Plus: date d’uscita Il poster del film – Photo credit: dal webOnward – Oltre la magia è disponibile in DVD e Blu-Ray dal 2 dicembre 2020. L’avventura fantasy è arricchita da diversi contenuti extra come: scene eliminate, interviste e rivelazioni per scoprire l’idea di partenza per lo sviluppo del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 dicembre 2020)– Oltre la magia è l’ultimo film Pixar uscito, in Italia sarebbe dovuto arrivare nelle sale cinematografiche nel marzo 2020. Sappiamo bene che, a causa della pandemia, il film è stato posticipato più volte ed è arrivato nelle sale solo ad agosto 2020. Visto il periodo particolare, sono in molte le persone che attendonoin versione home video in DVD o il debutto super poterlo vedere per la prima volta., DVD e: date d’uscita Il poster del film – Photo credit: dal web– Oltre la magia è disponibile in DVD e Blu-Ray dal 2 dicembre 2020. L’avventura fantasy è arricchita da diversi contenuti extra come: scene eliminate, interviste e rivelazioni per scoprire l’idea di partenza per lo sviluppo del ...

3cinematographe : Il film d'animazione #Disney Pixar #Onward - Oltre la Magia sarà disponibile dal 2 dicembre in formato Blu-Ray e DV… - badtasteit : #Onward - Oltre la magia, il film #Pixar dal 2 dicembre in Dvd e Blu-ray, ecco tutti i dettagli - TwitGinger : Onward, il nuovo film Disney Pixar sta per arrivare in home-video! Ecco dove lo potete acquistare in Blu-Ray come r… -

Ultime Notizie dalla rete : Onward ecco Onward – Oltre la Magia arriva in Home Video, ecco tutti i contenuti extra! Cinematographe.it - FilmIsNow Onward, ecco quando esce in DVD e su Disney Plus

Rivelate le date di uscita di "Onward - Oltre la magia", il fim Pixar del 2020, sia in DVD e Blu-Ray, sia su Disney Plus.

Onward – data di uscita e dettagli dell’edizione home video

In attesa della data di uscita su Disney Plus ecco quella, insieme ai contenuti extra e ai dettagli tecnici dell'edizione home video del nuovo film Pixar ...

Rivelate le date di uscita di "Onward - Oltre la magia", il fim Pixar del 2020, sia in DVD e Blu-Ray, sia su Disney Plus.In attesa della data di uscita su Disney Plus ecco quella, insieme ai contenuti extra e ai dettagli tecnici dell'edizione home video del nuovo film Pixar ...