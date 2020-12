Mes, Crimi tenta la mediazione: «Convinto di una risoluzione unitaria. Non è battaglia ideologica» (Di sabato 5 dicembre 2020) Vito Crimi ci prova, cerca di mediare e di sedare la ribellione in seno al suo partito, il M5s, nata durante la discussione di ieri sulla riforma del Mes. «Quello che si voterà sarà una risoluzione alle comunicazioni del premier Giuseppe Conte e io sono Convinto che ci sarà risoluzione unitaria di maggioranza che guarderà oltre» alla riforma del Meccanismo economico di stabilità. Se il governo cadrà? «No, assolutamente», ha detto il capo politico pentastellato ai microfoni di Skytg24 Live in Courmayeur. Per Crimi, «Il Mes sanitario è uno strumento anacronistico, tanto che nessun Paese ha chiesto l’attivazione. Non è una battaglia ideologica, è una convinzione, anche perché non è stato scritto nero su bianco che non abbia condizionalità. Se il ... Leggi su open.online (Di sabato 5 dicembre 2020) Vitoci prova, cerca di mediare e di sedare la ribellione in seno al suo partito, il M5s, nata durante la discussione di ieri sulla riforma del Mes. «Quello che si voterà sarà unaalle comunicazioni del premier Giuseppe Conte e io sonoche ci saràdi maggioranza che guarderà oltre» alla riforma del Meccanismo economico di stabilità. Se il governo cadrà? «No, assolutamente», ha detto il capo politico pentastellato ai microfoni di Skytg24 Live in Courmayeur. Per, «Il Mes sanitario è uno strumento anacronistico, tanto che nessun Paese ha chiesto l’attivazione. Non è una, è una convinzione, anche perché non è stato scritto nero su bianco che non abbia condizionalità. Se il ...

SkyTG24 : Battibecco tra Vito Crimi e Matteo Renzi sul Mes. 'Le condizionalità del Mes possono portare a obbblighi di riforme… - borghi_claudio : E adesso @gualtierieurope ? Si rende conto di quello che ha fatto? Ha impegnato l'Italia senza l'assenso del Parlam… - borghi_claudio : Qui su 'la stampa' la descrizione della funzione di ROCCO CRIMI, evidentemente un orrido ibrido fra @vitocrimi e Ro… - AssuntaAccetto1 : RT @anna11824: @borghi_claudio @Mania48Mania53 Sono dei pazzi! Ci sarà la guerra civile se passa il MES..Non vorrei essere nei panni di Cri… - marialetiziama9 : RT @Franc_Pon: Crimi: il MES non ci piace, ma non faremo ostruzionismo. Lo approveremo, ma non si userà finché saremo noi al governo. In pr… -