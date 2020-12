Mancato pagamento stipendio: come fare il modulo e fac simile richiesta (Di sabato 5 dicembre 2020) Abbiamo parlato varie volte dello stipendio (ad esempio qui, con riferimento al concetto di stipendio-base), in quanto elemento essenziale del contratto di lavoro. Esso rappresenta il compenso ottenuto dal lavoratore, in ragione della prestazione di lavoro effettuata a favore del datore di lavoro. Tuttavia, come la prassi ci insegna, non sempre detta retribuzione è corrisposta al dipendente legato all’azienda da un rapporto di lavoro subordinato: possono infatti verificarsi casi in cui lo stipendio non viene versato. Ecco allora che la legge consente al lavoratore di tutelarsi, in ipotesi di Mancato pagamento stipendio, con vari strumenti. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sul pignoramento stipendio, importo massimo pignorabile e ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 5 dicembre 2020) Abbiamo parlato varie volte dello(ad esempio qui, con riferimento al concetto di-base), in quanto elemento essenziale del contratto di lavoro. Esso rappresenta il compenso ottenuto dal lavoratore, in ragione della prestazione di lavoro effettuata a favore del datore di lavoro. Tuttavia,la prassi ci insegna, non sempre detta retribuzione è corrisposta al dipendente legato all’azienda da un rapporto di lavoro subordinato: possono infatti verificarsi casi in cui lonon viene versato. Ecco allora che la legge consente al lavoratore di tutelarsi, in ipotesi di, con vari strumenti. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sul pignoramento, importo massimo pignorabile e ...

