LIVE F1 | Qualifiche GP Sakhir in DIRETTA | Leclerc entra in Q3! Esclusi Albon e Vettel Adesso si infiamma la lotta per la pole!

(Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.43 Di seguito la classifica finale del Q2: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing0:53.647 3 2 Sergio PEREZ Racing Point+0.140 3 3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.156 4 4 Carlos SAINZ McLaren+0.171 5 5 George RUSSELL Mercedes+0.172 46 CharlesFerrari+0.178 5 7 Lance STROLL Racing Point+0.193 4 8 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.209 4 9 Daniel RICCIARDO Renault+0.224 3 10 Pierre GASLY AlphaTauri+0.294 4 11 Esteban OCON Renault+0.348 4 12 AlexanderRed Bull Racing+0.379 313 SebastianFerrari+0.528 5 14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.730 4 15 Lando NORRIS McLaren+1.046 18.42 Verstappen alla fine ha stampato il miglior tempo con gomma soft, perciò i Mercedes saranno gli unici (tra i primi 10) a scattare con gomma gialla. Eliminati in Q2 Ocon, ...

La griglia di partenza del Gran Premio di Sakhir, penultima tappa del Mondiale 2020 di Formula 1. Campionato agli sgoccioli e senza il suo campione del mondo. Con Lewis Hamilton out per Covid, nella s ...Segui con noi la cronaca in diretta delle Qualifiche del GP di Sakhir, seconda delle due gare sul circuito... Qualifiche Bahrain Sakhir ...