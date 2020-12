Italia-Cina | Hong Kong sia una priorità Scrive Giachetti IV

Leggi su formiche

(Di sabato 5 dicembre 2020) Quella di Joshua Wong è una vicenda grave, una storia di palese violazione dei diritti fondamentali di libertà, e di soffocamento vero e proprio di qualunque principio democratico, su cui tutta la comunità politica internazionale deve assolutamente continuare a farsi sentire anche con il supporto di chi fa informazione. Non è la prima volta che la Repubblica Popolare Cinese è teatro di fatti come questo, probabilmente non sarà l’ultima, ma ciò non può essere una scusa per far finta di non vedere, anzi deve spingerci a denunciare e ad agire con ancora più forza. Non credo sia necessario ripercorrere tutte le battaglie condotte in questi anni da Joshua e dai suoi colleghi e sostenitori, i numerosi arresti che lo hanno raggiunto testimoniano la sua tenacia e l’estremo coraggio con cui ha portato avanti lotte sacrosante che hanno avuto un appoggio enorme grazie a denunce e appelli lanciati ...