Hakimi: “Più campo ho a disposizione per attaccare, più posso aiutare la squadra” (Di sabato 5 dicembre 2020) Achraf Hakimi, autore di una doppietta nella vittoria dell‘Inter contro il Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita: “Oggi il vero Hakimi? Se ne parla molto, ma sono sempre lo stesso, cerco di lavorare e migliorarmi, di adattarmi alla squadra. Sono lo stesso di prima. Conte? Mi aiuta e mi parla molto, so che ci sono movimenti da migliorare e mi metto a disposizione della squadra. Per le mie caratteristiche più campo ho a disposizione per attaccare e meglio è per me, viste le mie qualità, se ho più campo posso aiutare la squadra maggiormente. La lingua? l’italiano sto imparando e sto cercando di abituarmi a linguaggio, ambiente e città“. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 5 dicembre 2020) Achraf, autore di una doppietta nella vittoria dell‘Inter contro il Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita: “Oggi il vero? Se ne parla molto, ma sono sempre lo stesso, cerco di lavorare e migliorarmi, di adattarmi alla squadra. Sono lo stesso di prima. Conte? Mi aiuta e mi parla molto, so che ci sono movimenti da migliorare e mi metto adella squadra. Per le mie caratteristiche piùho apere meglio è per me, viste le mie qualità, se ho piùla squadra maggiormente. La lingua? l’italiano sto imparando e sto cercando di abituarmi a linguaggio, ambiente e città“. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

OptaPaolo : 1 - Achraf #Hakimi e il piú giovane difensore a segnare una doppietta nei top-5 campionati europei 2020/21. Strabiliante. #InterBologna - FBiasin : #Conte: '#Hakimi? Deve imparare, il campionato italiano impone più pressioni ai giocatori”. Ha ragione, è così. M… - esistenzialinte : Achraf Hakimi è un grande campione e fa la differenza, ce ne sarebbe un altro... ma vabbè abbiamo capito che bisogn… - Daniele250278 : #InterBologna bella #Inter #ConteOut sa giocare in un unico modo. La squadra è fortissima se non vincerà sarà falli… - Enry_Inter93 : RT @Gianlu_Sir: Qualcuno ha visto Hakimi contro il Sassuolo a che minuto è entrato? Al ‘92 Qualcuno ha visto come si è presentato mercoledì… -