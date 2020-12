Grande Fratello Vip, Zorzi cede: i reali sentimenti provati per Oppini (Di sabato 5 dicembre 2020) L'influencer, a colloquio con Malgioglio, fa cadere tutti i muri e ammette i profondi sentimenti provati per il figlio di Alba Parietti L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 5 dicembre 2020) L'influencer, a colloquio con Malgioglio, fa cadere tutti i muri e ammette i profondiper il figlio di Alba Parietti L'articolo proviene da Gossip e Tv.

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - reservequestion : RT @star3star3: ASCOLTALA BENE QUESTA CANZONE TOMMY PERCHÈ SARÀ LA CANZONE CHE TI CANTEREMO NELLA SERATA FINALE DEL GRANDE FRATELLO #gfvip… - vivodiharold12 : RT @iminharrysheart: Ecco la fantastica esibizione di una delle donne più sexy del mondo, l’unica ed inimitabile Madonna al Grande Fratello… - Florina992 : @litsailor Nooooo vabbèèèè non la sapevo! Pier ed Ely che subito si sono lanciati per calmarli... Mi è entrato un g… - lovefortommy : RT @star3star3: ASCOLTALA BENE QUESTA CANZONE TOMMY PERCHÈ SARÀ LA CANZONE CHE TI CANTEREMO NELLA SERATA FINALE DEL GRANDE FRATELLO #gfvip… -