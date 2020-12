F.1, GP Sakhir - Mercedes in prima fila, la pole è di Bottas (Di sabato 5 dicembre 2020) La Mercedes monopolizza la prima fila del Gran Premio del Sakhir, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2020. Valtteri Bottas ha conquistato la pole position, staccando di appena 26 millesimi di secondo l'altra W11 guidata da George Russell, sostituto di Lewis Hamilton. Ci aspettavamo una qualifica particolarmente serrata e così è stato, tanto che basta guardare il distacco di Max Verstappen oggi terzo, ad appena 56 millesimi dalla pole per rendersi conto quanto è stata dura questa ora di qualifiche. Inaspettato quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc, grazie a un giro praticamente perfetto. Le parole del poleman. Bottas ha centrato la pole, ma avrebbe certamente voluto farlo con un po' più di ... Leggi su quattroruote (Di sabato 5 dicembre 2020) Lamonopolizza ladel Gran Premio del, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2020. Valtteriha conquistato laposition, staccando di appena 26 millesimi di secondo l'altra W11 guidata da George Russell, sostituto di Lewis Hamilton. Ci aspettavamo una qualifica particolarmente serrata e così è stato, tanto che basta guardare il distacco di Max Verstappen oggi terzo, ad appena 56 millesimi dallaper rendersi conto quanto è stata dura questa ora di qualifiche. Inaspettato quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc, grazie a un giro praticamente perfetto. Le parole delman.ha centrato la, ma avrebbe certamente voluto farlo con un po' più di ...

