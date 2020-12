Elisabetta Gregoraci sbugiarda la Salemi: “Chiamava 100 volte e non voleva pagare cene e pernottamenti” (Di sabato 5 dicembre 2020) È guerra tra Elisabetta e Giulia A quanto pare Elisabetta Gregoraci lunedì prossimo abbandonerà la casa del Grande Fratello Vip 5 per riabbracciare suo figlio Nathan Falco. Ovviamente tutto il pubblico è dispiaciuto perché ultimamente la soubrette calabrese è stata presa di mira da Giulia Salemi e le due se le sono dette di santa ragione. E se nel corso dell’ultima diretta su Canale 5 la 40enne si è limitata solamente a lanciare delle frecciatine velenose nei confronti dell’influencer italo-persiana, mercoledì in confessionale la conduttrice ha detto delle cose molto pesanti. In pratica, la donna ha ha riferito che l’ex fidanzata di Francesco Monte chiamava decine di volte Flavio Briatore per chiedergli cene e pernottamenti gratuiti. Andiamo a vedere nello specifico cosa cosa è ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 5 dicembre 2020) È guerra trae Giulia A quanto parelunedì prossimo abbandonerà la casa del Grande Fratello Vip 5 per riabbracciare suo figlio Nathan Falco. Ovviamente tutto il pubblico è dispiaciuto perché ultimamente la soubrette calabrese è stata presa di mira da Giuliae le due se le sono dette di santa ragione. E se nel corso dell’ultima diretta su Canale 5 la 40enne si è limitata solamente a lanciare delle frecciatine velenose nei confronti dell’influencer italo-persiana, mercoledì in confessionale la conduttrice ha detto delle cose molto pesanti. In pratica, la donna ha ha riferito che l’ex fidanzata di Francesco Monte chiamava decine diFlavio Briatore per chiederglie pernottamenti gratuiti. Andiamo a vedere nello specifico cosa cosa è ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - blueroom88 : @lauraaasss1 @parliamoditom Dayane si è messa contro mezza casa e sarebbe la falsa? È l'unica ad aver detto alla Gr… - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci risveglio traumatico: “Voglio andare via subito” - #Elisabetta #Gregoraci #risveglio - nikovabanks_ : rivoltanti..protetta, difesa e giustificata in una maniera palese, se volevano cercare di far vedere che non è solo… - nikovabanks_ : rivoltanti..protetta, difesa e giustificata in una maniera palese, se volevano cercare di far vedere che non è solo… -