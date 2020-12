Cucchi: “Mi piacerebbe fare un collegamento solo per dire ‘buon pomeriggio dallo stadio Maradona di Napoli'” (Di sabato 5 dicembre 2020) Riccardo Cucchi, storico radiocronista Rai, ha commentato così l’intitolazione dello stadio San Paolo a Diego Armando Maradona, con un post su Twitter. Sono sincero: vorrei fare ancora un solo collegamento radiofonico dal San Paolo. Uno solo. Per poter dire: “Buon pomeriggio gentili radioascoltatori dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli”. Sono sincero: vorrei fare ancora un solo collegamento radiofonico dal S.Paolo. Uno solo. Per poter dire: ” Buon pomeriggio gentili radioascoltatori dallo stadio ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 dicembre 2020) Riccardo, storico radiocronista Rai, ha commentato così l’intitolazione delloSan Paolo a Diego Armando, con un post su Twitter. Sono sincero: vorreiancora unradiofonico dal San Paolo. Uno. Per poter: “Buongentili radioascoltatoriDiego Armandodi”. Sono sincero: vorreiancora unradiofonico dal S.Paolo. Uno. Per poter: ” Buongentili radioascoltatori...

