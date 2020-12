Ciclismo | Sergio Henao cambia squadra | sarà un corridore della Qhubeka Assos

Leggi su oasport

(Di sabato 5 dicembre 2020) Il ciclomercato prosegue in maniera incessante, e dopo l’acquisizione di Fabio Aru, lapiazza un nuovo colpo importante, assicurandosi per la prossima stagione anche il colombiano, negli ultimi due anni al team UAE Team Emirates.porta nel team molta esperienza, acquisita soprattutto nei sei anni alla Sky,con la quale si aggiudicò la Parigi-Nizza nel 2017 e la maglia di campione nazionale in due anni consecutivi nella prova in linea. Scalatore puro, guiderà i compagni nelle salite più dure dei grandi giri, dove ha come miglior piazzamento un nono posto al Giro d’Italia 2012. La, dopo aver perso qualche talento, cercherà di sistemare ulteriormente un roster che comprende ad oggi 23 corridori, e ...