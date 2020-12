Appio Latino, paura in strada: cade un albero e colpisce due auto (Di sabato 5 dicembre 2020) paura oggi in strada nel quartiere Appio Latino, dove intorno alle ore 12:00 il grosso ramo di un platano è crollato in strada in via Macedonia, all’altezza di via Segesta, andando a colpire due auto in sosta. Fortunatamente all’interno degli abitacoli non c’erano persone e non risultano feriti. Le auto sono state fortemente danneggiate. Sul posto sono intervenute le pattuglie del VII Appio della Polizia Locale per i rilievi e per regolamentare la viabilità: l’albero ha infatti invaso anche la sede stradale, impedendo la normale circolazione. La strada stata quindi chiusa il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 5 dicembre 2020)oggi innel quartiere, dove intorno alle ore 12:00 il grosso ramo di un platano è crollato inin via Macedonia, all’altezza di via Segesta, andando a colpire duein sosta. Fortunatamente all’interno degli abitacoli non c’erano persone e non risultano feriti. Lesono state fortemente danneggiate. Sul posto sono intervenute le pattuglie del VIIdella Polizia Locale per i rilievi e per regolamentare la viabilità: l’ha infatti invaso anche la sedele, impedendo la normale circolazione. Lastata quindi chiusa il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione. su Il Corriere della Città.

