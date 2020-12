“Amore forse mi intubano…”‘ l’ultimo sms, quello dell’addio (Di sabato 5 dicembre 2020) Una vicenda che arriva dalla Puglia, una storia che si conclude con un sms, l’ultimo, alla persona amata, come ultimo saluto. Sms a moglie (Repubblica)l’ultimo sms, lasciato alla moglie, all’amore della sua vita, prima di essere portato in terapia intensiva, prima che il covid se lo portasse via, dall’affetto dei propri cari, della propria moglie, dei figli, di tutti quelli che su questa terra gli hanno voluto bene. Una storia d’amore, che si conclude con il più dolce dei gesti, forse una richiesta d’aiuto, di un pensiero. La positività al virus, per il 62enne di Taranto, protagonista di questa storia, comincia tutto da li. Il trasferimento in una zona dove non c’era campo per i telefoni cellulari, l’impossibilità di comunicare con la propria famiglia, e per la famiglia stessa, la freddezza di alcuni medici, anche ... Leggi su chenews (Di sabato 5 dicembre 2020) Una vicenda che arriva dalla Puglia, una storia che si conclude con un sms,, alla persona amata, come ultimo saluto. Sms a moglie (Repubblica)sms, lasciato alla moglie, all’amore della sua vita, prima di essere portato in terapia intensiva, prima che il covid se lo portasse via, dall’affetto dei propri cari, della propria moglie, dei figli, di tutti quelli che su questa terra gli hanno voluto bene. Una storia d’amore, che si conclude con il più dolce dei gesti,una richiesta d’aiuto, di un pensiero. La positività al virus, per il 62enne di Taranto, protagonista di questa storia, comincia tutto da li. Il trasferimento in una zona dove non c’era campo per i telefoni cellulari, l’impossibilità di comunicare con la propria famiglia, e per la famiglia stessa, la freddezza di alcuni medici, anche ...

