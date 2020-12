Altro che rettifica a La Notizia. La spesa del Senato non diminuisce. I Questori contestano il nostro articolo sul Bilancio. Con una lunga replica che non smentisce nulla (Di sabato 5 dicembre 2020) Anche quest’anno, come già l’anno scorso, il questore anziano del Senato, Antonio De Poli – ma stavolta insieme ai colleghi Paolo Arrigoni (Lega) e Laura Bottici (M5S) – risponde a La Notizia per replicare all’articolo pubblicato giovedì scorso in cui diamo conto del Bilancio di previsione 2020 del Senato – approvato dal Consiglio di presidenza a fine novembre – sottolineando come, numeri alla mano, la spesa – al netto dei risparmi – prevista per il funzionamento di Palazzo Madama è di 544 milioni di euro, esattamente la stessa dell’anno scorso, quando superò di 5 milioni quella del 2018. Di seguito riportiamo integralmente la nota pervenutaci ieri dal Collegio dei Questori. INFONDATO E TENDENZIOSO. Con riferimento a quanto pubblicato da La ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 5 dicembre 2020) Anche quest’anno, come già l’anno scorso, il questore anziano del, Antonio De Poli – ma stavolta insieme ai colleghi Paolo Arrigoni (Lega) e Laura Bottici (M5S) – risponde a Laperre all’pubblicato giovedì scorso in cui diamo conto deldi previsione 2020 del– approvato dal Consiglio di presidenza a fine novembre – sottolineando come, numeri alla mano, la– al netto dei risparmi – prevista per il funzionamento di Palazzo Madama è di 544 milioni di euro, esattamente la stessa dell’anno scorso, quando superò di 5 milioni quella del 2018. Di seguito riportiamo integralmente la nota pervenutaci ieri dal Collegio dei. INFONDATO E TENDENZIOSO. Con riferimento a quanto pubblicato da La ...

