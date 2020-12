Valerio Scanu, il padre ricoverato per Covid: “È in terapia semi intensiva” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mentre fiorisce il suo nuovo progetto artistico, Canto di Natale, Valerio Scanu rivela il dramma del padre, ricoverato in terapia semi intensiva a causa del Covid-19. Dopo il trasferimento in una seconda struttura, l’artista avrebbe difficoltà a reperire notizie sulle condizioni del genitore. E rivela un altro dettaglio del suo faccia a faccia con l’emergenza Coronavirus. Covid, il padre di Valerio Scanu ricoverato La notizia del ricovero del papà di Valerio Scanu, Tonino, per Covid, che lui stesso avrebbe pubblicato su un profilo social privato, è arrivata alla stampa come un fulmine a ciel sereno. Al settimanale Oggi il ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mentre fiorisce il suo nuovo progetto artistico, Canto di Natale,rivela il dramma delinintensiva a causa del-19. Dopo il trasferimento in una seconda struttura, l’artista avrebbe difficoltà a reperire notizie sulle condizioni del genitore. E rivela un altro dettaglio del suo faccia a faccia con l’emergenza Coronavirus., ildiLa notizia del ricovero del papà di, Tonino, per, che lui stesso avrebbe pubblicato su un profilo social privato, è arrivata alla stampa come un fulmine a ciel sereno. Al settimanale Oggi il ...

