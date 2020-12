USD/CAD crolla a un nuovo minimo dopo i deludenti dati NFP USA (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’USD/CAD è crollato al livello più basso dall’ottobre 2018 poiché i prezzi del petrolio greggio e i numeri sull’occupazione hanno aumentato l’interesse sul dollaro canadese. La coppia è anche sulla buona strada per la terza perdita settimanale consecutiva mentre il sell-off del dollaro accelera. USD/CAD cala dopo la debolezza dei dati sui salari non agricoliIl rialzo del petrolio aumenta l’interesse per il dollaro canadese Essendo il quinto più grande produttore di petrolio greggio al mondo, il dollaro canadese tende a essere influenzato dal movimento dei prezzi del petrolio. In effetti, il loonie è sceso al livello più basso dal 2016 quando i prezzi del petrolio sono diventati negativi. Oggi, l’USD/CAD sta scendendo poiché gli investitori forex reagiscono all’aumento dei prezzi del petrolio. Il prezzo del Brent è di soli 35 ... Leggi su invezz (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’USD/CAD èto al livello più basso dall’ottobre 2018 poiché i prezzi del petrolio greggio e i numeri sull’occupazione hanno aumentato l’interesse sul dollaro canadese. La coppia è anche sulla buona strada per la terza perdita settimanale consecutiva mentre il sell-off del dollaro accelera. USD/CAD calala debolezza deisui salari non agricoliIl rialzo del petrolio aumenta l’interesse per il dollaro canadese Essendo il quinto più grande produttore di petrolio greggio al mondo, il dollaro canadese tende a essere influenzato dal movimento dei prezzi del petrolio. In effetti, il loonie è sceso al livello più basso dal 2016 quando i prezzi del petrolio sono diventati negativi. Oggi, l’USD/CAD sta scendendo poiché gli investitori forex reagiscono all’aumento dei prezzi del petrolio. Il prezzo del Brent è di soli 35 ...

Molti membri dell'OPEC vogliono estendere i tagli, ma un gruppo guidato dagli EAU si è opposto. La coppia reagisce anche al rimbalzo del PIL canadese.

