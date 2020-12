Tenta furto in ferramenta, arrestate due persone (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma – Erano gia’ riusciti a forzare la serranda e a penetrare all’interno di una ferramenta di via dei Pioppi, dove stavano armeggiando con alcuni arnesi nel Tentativo di smurare una cassaforte. A mandare all’aria il colpo sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che sono arrivati sul posto su input della Centrale Operativa di Roma che aveva appena ricevuto una segnalazione al 112. I militari sono riusciti a bloccare due della banda di ladri, mentre altri sono riusciti a darsi alla fuga. A finire in manette sono stati due ragazzi di 18 e 23 anni, provenienti rispettivamente dagli insediamenti del Casilino 900 e di via Salviati. Sequestrati gli arnesi da scasso, i Carabinieri hanno portato i due ladri direttamente a piazzale Clodio, dove sono in attesa di comparire di fronte all’Autorita’ Giudiziaria per il rito direttissimo. Cosi’ in un ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma – Erano gia’ riusciti a forzare la serranda e a penetrare all’interno di unadi via dei Pioppi, dove stavano armeggiando con alcuni arnesi neltivo di smurare una cassaforte. A mandare all’aria il colpo sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che sono arrivati sul posto su input della Centrale Operativa di Roma che aveva appena ricevuto una segnalazione al 112. I militari sono riusciti a bloccare due della banda di ladri, mentre altri sono riusciti a darsi alla fuga. A finire in manette sono stati due ragazzi di 18 e 23 anni, provenienti rispettivamente dagli insediamenti del Casilino 900 e di via Salviati. Sequestrati gli arnesi da scasso, i Carabinieri hanno portato i due ladri direttamente a piazzale Clodio, dove sono in attesa di comparire di fronte all’Autorita’ Giudiziaria per il rito direttissimo. Cosi’ in un ...

varesenews : Tenta il furto e cade dal cornicione di un condominio del centro di Varese - antbar12 : RT @magicaGrmente22: ' Un senzatetto tedesco di 37 anni con piccoli precedenti per furto '. Un Paese insicuro non è un paese civile. Tent… - magicaGrmente22 : ' Un senzatetto tedesco di 37 anni con piccoli precedenti per furto '. Un Paese insicuro non è un paese civile. T… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Tenta un furto in casa ma si trova faccia a faccia con il - News24Italy : #Tenta di rubare una bici in pieno centro ma viene visto da un passante che chiama il 112 -

Ultime Notizie dalla rete : Tenta furto Tenta furto in ferramenta, arrestate due persone - RomaDailyNews RomaDailyNews Al centro commerciale per lo shopping: ma tenta di rubare tutta la merce

Nel pomeriggio di ieri, al centro commerciale Palladio di Vicenza, D.Y, ivoriano di 23 anni, incensurato e titolare di un permesso di soggiorno per richiedenti asili, è stato denunciato in stato di li ...

Furti e tentata rapina: 43enne chiede scarcerazione

La difesa di Leonardo Capizzi, 43enne di Canicattì accusato di furti e di una tentata rapina, ha avanzato la richiesta di scarcerazione con l’applicazione degli arresti domiciliari con obbligo di brac ...

Nel pomeriggio di ieri, al centro commerciale Palladio di Vicenza, D.Y, ivoriano di 23 anni, incensurato e titolare di un permesso di soggiorno per richiedenti asili, è stato denunciato in stato di li ...La difesa di Leonardo Capizzi, 43enne di Canicattì accusato di furti e di una tentata rapina, ha avanzato la richiesta di scarcerazione con l’applicazione degli arresti domiciliari con obbligo di brac ...