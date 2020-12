Salvini e caso Suarez: «Inutile chiamare la De Micheli per sbloccare i cantieri, per la cittadinanza invece…» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Irrompe Matteo Salvini e prova a buttare giù il muro di silenzio che la politica (dei medi non ne parliamo proprio) sta erigendo attorno al caso Suarez, ossia all’esame farsa che l’ex calciatore del Barcellona ha sostenuto all’Università per stranieri di Perugia allo scopo di diventare cittadino italiano. Iter che secondo la Procura è stato spinto dalla Juventus che si è attivata per far superare a Suarez un esame che mai avrebbe potuto superare non conoscendo lui quasi nulla della lingua italiana. Sono indagati due avvocati della Juventus e soprattutto il ds Fabio Paratici accusato di aver detto il falso ai pm. Tra l’altro la Procura mette nero su bianco la telefonata di Paratici alla ministra De Micheli per conoscere l’iter per il conseguimento della cittadinanza italiana. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 dicembre 2020) Irrompe Matteoe prova a buttare giù il muro di silenzio che la politica (dei medi non ne parliamo proprio) sta erigendo attorno al, ossia all’esame farsa che l’ex calciatore del Barcellona ha sostenuto all’Università per stranieri di Perugia allo scopo di diventare cittadino italiano. Iter che secondo la Procura è stato spinto dalla Juventus che si è attivata per far superare aun esame che mai avrebbe potuto superare non conoscendo lui quasi nulla della lingua italiana. Sono indagati due avvocati della Juventus e soprattutto il ds Fabio Paratici accusato di aver detto il falso ai pm. Tra l’altro la Procura mette nero su bianco la telefonata di Paratici alla ministra Deper conoscere l’iter per il conseguimento dellaitaliana. ...

