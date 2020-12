PS5 e PS4: 'il cross-gen è la cosa più giusta e razionale da fare' (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha notoriamente affermato che la società "crede nelle generazioni", ma la musica è cambiata negli ultimi mesi. Un certo numero di blockbuster PS5 tra cui Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West e forse God of War Ragnarok, sono titoli crossgen, e altri dirigenti Sony hanno lasciato intendere che il supporto per PS4 continuerà per almeno altri tre anni. In un'intervista sull'ultimo numero della rivista Edge, il tono di Ryan era ben diverso da sei mesi fa, quando proclamava che era tempo di giochi che "possono essere goduti solo su PS5". Il dirigente ora insiste sul fatto che continuare a supportare PS4 è semplicemente la cosa più "giusta" e "razionale" da fare. "Riteniamo di avere una responsabilità nei confronti di quella community molto ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha notoriamente affermato che la società "crede nelle generazioni", ma la musica è cambiata negli ultimi mesi. Un certo numero di blockbuster PS5 tra cui Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West e forse God of War Ragnarok, sono titoligen, e altri dirigenti Sony hanno lasciato intendere che il supporto per PS4 continuerà per almeno altri tre anni. In un'intervista sull'ultimo numero della rivista Edge, il tono di Ryan era ben diverso da sei mesi fa, quando proclamava che era tempo di giochi che "possono essere goduti solo su PS5". Il dirigente ora insiste sul fatto che continuare a supportare PS4 è semplicemente lapiù "" e "" da. "Riteniamo di avere una responsabilità nei confronti di quella community molto ...

