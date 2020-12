Napoli Sampdoria | la prima in A allo stadio Maradona | c’è una coincidenza

Leggi su calcionews24

(Di sabato 5 dicembre 2020)sarà lapartita in Serie ADiego Armando. E c’è unache riguarda proprio il Pibe de Oro Domenica 13 dicembre, in occasione del’11a giornata di Serie A, ilscenderà in campo contro laper lavolta in campionato, dopo averlo fatto in Europa League contro la Real Sociedad,Diego Armandocuriosa se pensiamo che l’ultima partita dicon la maglia azzurra è avvenuta il 24 marzo 1991 proprio contro i blucerchiati. La partita terminò 4-1 per ladi Boskov, che in quell’anno vinse il suo primo e ...