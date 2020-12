Milan, Ibrahimovic: «Dopo le partitelle era sempre una guerra» (Di venerdì 4 dicembre 2020) È stata pubblicata un’altra anticipazione dell’intervista di Massimo Ambrosini all’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic Questa sera andrà in onda su Sky Sport 24, durante il programma “23”, la chiacchierata tra Massimo Ambrosini e Zlatan Ibrahimovic. Le dichiarazioni dell’attaccante del Milan. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 «Ho una percentuale di partitelle vinte in allenamento del 99%, ho perso solo l’1% delle partite. Anzi va bene, abbasso un attimo: 95%. chiediamolo agli altri compagni che erano in squadra. Mi ricordo molto bene che il 90-95% delle partite le vincevo e mi ricordo che Dopo negli spogliatoi quando vincevo era una guerra». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) È stata pubblicata un’altra anticipazione dell’intervista di Massimo Ambrosini all’attaccante delZlatanQuesta sera andrà in onda su Sky Sport 24, durante il programma “23”, la chiacchierata tra Massimo Ambrosini e Zlatan. Le dichiarazioni dell’attaccante del. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 «Ho una percentuale divinte in allenamento del 99%, ho perso solo l’1% delle partite. Anzi va bene, abbasso un attimo: 95%. chiediamolo agli altri compagni che erano in squadra. Mi ricordo molto bene che il 90-95% delle partite le vincevo e mi ricordo chenegli spogliatoi quando vincevo era una». Leggi su Calcionews24.com

