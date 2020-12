Migranti: Conte, 'proposta Ue buon punto partenza ma insufficiente' (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Il nuovo Patto europeo per la Migrazione e l'Asilo deve rappresentare l'occasione di tradurre finalmente in una politica migratoria europea quell'approccio multilivello che l'Italia sostiene. L'Unione Europea deve cogliere l'opportunità di un sistema integrato che affronti in modo olistico le dimensioni esterna ed interna dei flussi migratori. Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo tuttavia elevare l'ambizione dell'iniziativa, declinando i diversi strumenti in una logica di pacchetto". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo alla sessione conclusiva dei Med – Dialogues 2020. "Come ho avuto modo di riaffermare qualche giorno fa, durante il Vertice italo-spagnolo tenutosi a Palma de Mallorca, reputiamo la proposta della Commissione un buon punto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Il nuovo Patto europeo per la Migrazione e l'Asilo deve rappresentare l'occasione di tradurre finalmente in una politica migratoria europea quell'approccio multilivello che l'Italia sostiene. L'Unione Europea deve cogliere l'opportunità di un sistema integrato che affronti in modo olistico le dimensioni esterna ed interna dei flussi migratori. Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo tuttavia elevare l'ambizione dell'iniziativa, declinando i diversi strumenti in una logica di pacchetto". Così il presidente del Consiglio Giuseppe, intervenendo alla sessione conclusiva dei Med – Dialogues 2020. "Come ho avuto modo di riaffermare qualche giorno fa, durante il Vertice italo-spagnolo tenutosi a Palma de Mallorca, reputiamo ladella Commissione undi ...

