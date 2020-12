L'appartamento spagnolo. Festa di compleanno in 34: multati studenti Erasmus (Di venerdì 4 dicembre 2020) Una Festa di compleanno tra universitari, 34 per la precisione, in tempo di Covid. I Carabinieri della compagnia Roma Parioli non hanno potuto far altro che intervenire nell’appartamento, un 70 metri quadrati in un primo piano di un palazzo di via Sambucuccio d’Alando, in zona Piazza Bologna, e porre fine al divertimento. La Festa era stata organizzata da studenti del programma Erasmus che frequentano diverse università di Roma e di varie facoltà, intenti a festeggiare il compleanno di una ragazza spagnola. Le forze dell’ordine hanno identificato tutti i partecipanti, per lo più spagnoli e tutti sanzionati per la violazione della normativa per contenere il contagio da Covid-19. L’appartamento, composto da corridoio, tre stanze, un bagno e una cucina, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Unaditra universitari, 34 per la precisione, in tempo di Covid. I Carabinieri della compagnia Roma Parioli non hanno potuto far altro che intervenire nell’, un 70 metri quadrati in un primo piano di un palazzo di via Sambucuccio d’Alando, in zona Piazza Bologna, e porre fine al divertimento. Laera stata organizzata dadel programmache frequentano diverse università di Roma e di varie facoltà, intenti a festeggiare ildi una ragazza spagnola. Le forze dell’ordine hanno identificato tutti i partecipanti, per lo più spagnoli e tutti sanzionati per la violazione della normativa per contenere il contagio da Covid-19. L’, composto da corridoio, tre stanze, un bagno e una cucina, ...

nuniluter : RT @HuffPostItalia: L'appartamento spagnolo. Festa di compleanno in 34: multati studenti Erasmus - HuffPostItalia : L'appartamento spagnolo. Festa di compleanno in 34: multati studenti Erasmus - awkwardjs : Un mio amico spagnolo mi ha appena mandato delle foto con il mio vecchio appartamento di granada dove adesso vive u… - dinosaurskin : l’appartamento spagnolo stasera propone LA VOZ, versione spagnola di the voice, sto già ridendo -

Ultime Notizie dalla rete : appartamento spagnolo L'appartamento spagnolo. Festa di compleanno in 34: multati studenti Erasmus L'HuffPost L'appartamento spagnolo. Festa di compleanno in 34: multati studenti Erasmus

Una festa di compleanno tra universitari, 34 per la precisione, in tempo di Covid. I Carabinieri della compagnia Roma Parioli non hanno potuto far altro che intervenire nell’appartamento, un 70 metri ...

Si riprende per TikTok ma uno sconosciuto entra in casa sua (VIDEO)

Hannah Viverette è a casa, nel suo soggiorno. Sta ballando e si filma per poi condividere il video su TikTok. Ma ...

Una festa di compleanno tra universitari, 34 per la precisione, in tempo di Covid. I Carabinieri della compagnia Roma Parioli non hanno potuto far altro che intervenire nell’appartamento, un 70 metri ...Hannah Viverette è a casa, nel suo soggiorno. Sta ballando e si filma per poi condividere il video su TikTok. Ma ...