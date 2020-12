Il test antigenico rapido sbaglia 4 volte su 10. Uno studio (Di venerdì 4 dicembre 2020) AGI - Il test antigenico rapido con la semplice tecnica immunocromatografica per la rilevazione del Covid-19, ovvero il test che si esegue negli ambulatori e in farmacia, quello che usa la "saponettina" che rileva solo positivo/negativo (detto "test qualitativo") in pochi minuti, sbaglia quasi una volta su due fornendo un alto tasso di falsi negativi. È l'allarme lanciato da uno studio condotto dal Centro Ricerche Altamedica di Roma su 332 pazienti, sottoposto alla rivista "Future virology". Questo studio, con metodologia ineccepibile, ha messo a confronto i risultati del test rapido immunocromatografico dell'antigene Sars-Cov-2 con quelli del tampone molecolare RT-qPCR, ad oggi considerato il gold standard per la ... Leggi su agi (Di venerdì 4 dicembre 2020) AGI - Ilcon la semplice tecnica immunocromatografica per la rilevazione del Covid-19, ovvero ilche si esegue negli ambulatori e in farmacia, quello che usa la "saponettina" che rileva solo positivo/negativo (detto "qualitativo") in pochi minuti,quasi una volta su due fornendo un alto tasso di falsi negativi. È l'allarme lanciato da unocondotto dal Centro Ricerche Altamedica di Roma su 332 pazienti, sottoposto alla rivista "Future virology". Questo, con metodologia ineccepibile, ha messo a confronto i risultati delimmunocromatografico dell'antigene Sars-Cov-2 con quelli del tampone molecolare RT-qPCR, ad oggi considerato il gold standard per la ...

