Ieri quasi mille vittime del Covid, attesi con preoccupazione i dati di oggi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il virus continua a correre veloce e sta uccidendo una intera generazione di anziani. Dai dati emerge che i decessi avvengono sempre meno nelle terapie intensive e sempre più a casa Leggi su tg.la7 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il virus continua a correre veloce e sta uccidendo una intera generazione di anziani. Daiemerge che i decessi avvengono sempre meno nelle terapie intensive e sempre più a casa

Teresa12401552 : RT @Lorellastelle: Ieri quasi 1000 morti ...e loro, 'quelli che hanno sempre rispettato le regole', ieri sera protestavano xché vogliono f… - Thinkthanks3 : Ieri: quasi 1000 morti, 'record' italiano (in totale oltre 58 mila, limitandosi ai dati ufficiali). Oggi:… - scpeppe50 : Ennesima pagliacciata di Meloni, Salvini e Tajani , nonostante i quasi 1000 decessi di ieri? Ma non si vergognano? - giufra555 : @GiovanniToti Salve, lei è seriamente il 'nulla', chi l'ha riconfermata su quella poltrona ha colpe gravissime, lei… - scpeppe50 : Ennesima pagliacciata di Meloni, Salvini e Tajani , nonostante i quasi 1000 decessi di ieri? Ma non si vergognano? -

Ultime Notizie dalla rete : Ieri quasi Coronavirus in Lombardia, il bollettino del 3 dicembre: 347 morti, quasi il doppio di ieri La Repubblica Medici specializzandi di nuovo bloccati: assegnazione delle sedi rinviata. Sarà una corsa contro il tempo

La sorpresa è arrivata alle 19.30: neanche ieri sono state pubblicate le assegnazioni alle scuole di specializzazioni di medicina nonostante la presa di servizio sia prevista il 30 ...

L'assalto ai treni prima dello stop agli spostamenti e il pericolo di fare un assist al virus come a marzo

Il divieto di mobilità tra regioni e comuni nei giorni di festa sta già avendo i primi effetti: convogli esauriti. Cosa accadde nel weekend del 7-8 marzo e perché potrebbe succedere di nuovo ...

La sorpresa è arrivata alle 19.30: neanche ieri sono state pubblicate le assegnazioni alle scuole di specializzazioni di medicina nonostante la presa di servizio sia prevista il 30 ...Il divieto di mobilità tra regioni e comuni nei giorni di festa sta già avendo i primi effetti: convogli esauriti. Cosa accadde nel weekend del 7-8 marzo e perché potrebbe succedere di nuovo ...