HBO Max punta al rilascio globale sfruttando i contenuti DC

(Di venerdì 4 dicembre 2020) HBO Max ilinternazionale è nei piani per il futuro “Saremo e dobbiamo essere una piattaforma.” Partiamo da questa frase di Andy Forssell responsabile global di HBO Max per iniziare a familiarizzare con la piattaforma anche al di là degli Stati Uniti. L’imperativo per il prossimo anno del gruppo WarnerMedia è portare la piattaforma di streaming in tutto il mondo. E per farlo inizierà dal modo più semplice, usando tutte quei canali, quelle piattaforme HBO presenti nel mondo. Infatti HBO non è solo negli USA ma esiste un HBO Nordic nei paesi del nord Europa, c’è un HBO Latin America ed esiste anche in alcuni paesi dell’Est Europa. “Nella seconda metà del 2021 vedremo queste piattaforme trasformarsi in HBO Max, avranno più” come i “Max Originals The Flight Attendant e Raised by the Wolves. “L’obiettivo è ...