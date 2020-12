GF Vip, Selvaggia Roma puzza, Giacomo Urtis la costringe di notte ad andarsi a lavare (VIDEO) (Di venerdì 4 dicembre 2020) In queste ore sta diventando virale sul web una clip in cui Giacomo Urtis esorta Selvaggia Roma ad andarsi a lavare in quanto sente puzza di ascelle. Il tutto è accaduto dopo la messa in onda della puntata di lunedì sera del GF Vip. I ragazzi, dopo aver affrontato un’accesa messa in onda, si sono confrontati e poi sono andati a dormire. L’influencer, però, forse si è agitata un po’ troppo e, complice l’aver mangiato cibi a base di cipolla, ha cominciato ad emanare un cattivo odore. Giacomo sente puzza e si scopre che è Selvaggia Selvaggia Roma pare abbia avuto un problema alle ascelle per cui ha cominciato ad emanare una strana puzza in tutta la stanza. La ragazza ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 4 dicembre 2020) In queste ore sta diventando virale sul web una clip in cuiesortaadin quanto sentedi ascelle. Il tutto è accaduto dopo la messa in onda della puntata di lunedì sera del GF Vip. I ragazzi, dopo aver affrontato un’accesa messa in onda, si sono confrontati e poi sono andati a dormire. L’influencer, però, forse si è agitata un po’ troppo e, complice l’aver mangiato cibi a base di cipolla, ha cominciato ad emanare un cattivo odore.sentee si scopre che èpare abbia avuto un problema alle ascelle per cui ha cominciato ad emanare una stranain tutta la stanza. La ragazza ...

