Elisabetta Gregoraci spunta nuova notte di passione: lui sta per entrare in casa (Di venerdì 4 dicembre 2020) Avrà ancora di che adirarsi Flavio Briatore di fronte alle nuove indiscrezioni sulla vita (un tempo) privata di Elisabetta Gregoraci. Alla lista già pervenuta di ex fidanzati, amanti e flirt della showgirl calabrese ecco aggiungersi una conoscenza speciale in più. Un uomo molto noto al pubblico televisivo che presto varcherà la porta rossa. Come fu già per Bettarini, Elisabetta potrebbe di nuovo trovarsi faccia a faccia con un altro scheletro nell’armadio. Intimerà anche questa volta al silenzio? Leggi anche >> GF Vip Flavio Briatore “nero dalla rabbia” con la Gregoraci: «Pronto a farlo» nuova notte di passione: lui famoso e prossimo all’ingresso in casa A scoperchiare l’inedita presunta notte di passione della ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Avrà ancora di che adirarsi Flavio Briatore di fronte alle nuove indiscrezioni sulla vita (un tempo) privata di. Alla lista già pervenuta di ex fidanzati, amanti e flirt della showgirl calabrese ecco aggiungersi una conoscenza speciale in più. Un uomo molto noto al pubblico televisivo che presto varcherà la porta rossa. Come fu già per Bettarini,potrebbe di nuovo trovarsi faccia a faccia con un altro scheletro nell’armadio. Intimerà anche questa volta al silenzio? Leggi anche >> GF Vip Flavio Briatore “nero dalla rabbia” con la: «Pronto a farlo»di: lui famoso e prossimo all’ingresso inA scoperchiare l’inedita presuntadidella ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - fracroce99 : RT @LaviniaVentanni: In realtà nelle ultime settimane ho rivalutato moltissimo Elisabetta Gregoraci,soprattutto su certi aspetti. Uno su tu… - BorgatoStefano : @GFvip5sondaggi non vanno fuori dalla casa del Grande Fratello vip perché li fuori c'è un disastro di contaggi quin… - Katia64121157 : @Maroquita2 @GrandeFratello @MediasetPlay Viva Elisabetta Gregoraci via Daiana falsa che vadi a farle la mamma - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Flavio Briatore pronto a rivedere i termini del divorzio da Elisabetta Gregoraci -