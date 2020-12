DPCM, FAQ del Governo spiegheranno deroghe agli spostamenti per “stato di necessità” (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – Se nel DPCM appena approvato il Governo ha confermato l’annunciato divieto di uscire dal comune nei giorni 25, 26 dicembre e 1 gennaio e spostarsi dalla regione nel periodo che va dal 21 dicembre al 6 gennaio, potrebbero arrivare nelle prossime ore delle FAQ della presidenza del Consiglio a chiarire quali situazioni rientrino nello “stato di necessità” che consentirà di uscire dalle suddette aree. In queste deroghe potrebbero rientrare gli eventuali spostamenti per evitare che anziani soli non possano avere il conforto dei familiari nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Il Comitato tecnico scientifico aveva già chiesto al Governo di prevedere una deroga al divieto di spostamento per i piccoli comuni, ritenendolo “particolarmente penalizzante ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – Se nelappena approvato ilha confermato l’annunciato divieto di uscire dal comune nei giorni 25, 26 dicembre e 1 gennaio e spostarsi dalla regione nel periodo che va dal 21 dicembre al 6 gennaio, potrebbero arrivare nelle prossime ore delle FAQ della presidenza del Consiglio a chiarire quali situazioni rientrino nellodiche consentirà di uscire dalle suddette aree. In questepotrebbero rientrare gli eventualiper evitare che anziani soli non possano avere il conforto dei familiari nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Il Comitato tecnico scientifico aveva già chiesto aldi prevedere una deroga al divieto di spostamento per i piccoli comuni, ritenendolo “particolarmente penalizzante ...

A Dpcm appena firmato con tutte le regole anti Covid per le vacanze natalizie, potrebbe rimanere ancora qualche spiraglio per delle deroghe sugli ...

A Dpcm appena firmato con tutte le regole anti Covid per le vacanze natalizie, potrebbe rimanere ancora qualche spiraglio per delle deroghe sugli ...