Donna terrorizzata dal Covid lascia morire di fame la sua piccola

Leggi su chenews

(Di venerdì 4 dicembre 2020) La madre,dall’idea dire la propria abitazione non ha badato alla salute della propria. Ospedale Nocera Inferiore (Facebook)Una vicenda terrificante, che arriva da Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Una bambina, di appena 29 giorni, è morta in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute, dovuta ad una forte malnutrizione. La madre della, infatti, aveva praticamente smesso di allattarla, per una serie di motivi che proprio non avrebbe senso elencare. Ladall’epidemia di19, si rifiutava di uscire di casa. La sua condizione psicofisica l’avrebbe, di fatto, spinta a non allattare più la bambina. Nessun medico è stato contattato, nessuna visita è stata prenotata in quanto la ...