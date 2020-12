Cyberpunk 2077 avrà una patch del day one decisamente pesante (Di venerdì 4 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED sarà lanciato con una patch del day one che pesa ben 43 GB. Dato il più recente rinvio del lancio una patch così pesante non sorprende. Tuttavia, un peso simile è destinato a rivelarsi piuttosto problematico, soprattutto se si considerano le dimensioni di installazione segnalate del gioco base di oltre 71 GB. Alla fine di ottobre, CD Projekt RED ha rinviato il gioco a dicembre. Grazie ai dettagli condivisi in una conference call con gli investitori dal presidente della società e CEO congiunto Adam Kici?ski, il motivo del terzo rinvio è diventato subito evidente. Mentre Cyberpunk 2077 girava bene su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, le versioni PS4 e Xbox One necessitavano di un'ulteriore ottimizzazione. Ora che le copie per le ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 4 dicembre 2020)di CD Projekt RED sarà lanciato con unadel day one che pesa ben 43 GB. Dato il più recente rinvio del lancio unacosìnon sorprende. Tuttavia, un peso simile è destinato a rivelarsi piuttosto problematico, soprattutto se si considerano le dimensioni di installazione segnalate del gioco base di oltre 71 GB. Alla fine di ottobre, CD Projekt RED ha rinviato il gioco a dicembre. Grazie ai dettagli condivisi in una conference call con gli investitori dal presidente della società e CEO congiunto Adam Kici?ski, il motivo del terzo rinvio è diventato subito evidente. Mentregirava bene su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, le versioni PS4 e Xbox One necessitavano di un'ulteriore ottimizzazione. Ora che le copie per le ...

