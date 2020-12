Covid, 17 morti in Rsa: la procura di Ivrea apre un fascicolo (Di venerdì 4 dicembre 2020) commenta ansa La procura di Ivrea e i carabinieri del Nas stanno indagando sul decesso di 17 ospiti della residenza per anziani di Borgomasino , nel Canavese. Le morti si sono verificate in circa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 dicembre 2020) commenta ansa Ladie i carabinieri del Nas stanno indagando sul decesso di 17 ospiti della residenza per anziani di Borgomasino , nel Canavese. Lesi sono verificate in circa ...

