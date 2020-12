Bancomat: per 3 anni nessuna commissione su importi fino a 5 euro (Di venerdì 4 dicembre 2020) Novit per gli utenti del Bancomat. Dall inizio del 2021, e fino al 31 dicembre 2023, le transazioni effettuate sul circuito PagoBancomat per pagamenti con importo fino a 5 euro saranno a zero ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 4 dicembre 2020) Novit per gli utenti del. Dall inizio del 2021, eal 31 dicembre 2023, le transazioni effettuate sul circuito Pagoper pagamenti con importoa 5saranno a zero ...

danielebf_ : RT @HDblog: Bancomat, da gennaio zero commissioni per i pagamenti fino a 5 euro - MimmoTheReal : RT @HDblog: Bancomat, da gennaio zero commissioni per i pagamenti fino a 5 euro - corra_franco : RT @PrimaldaZ: Le mense dell’Antoniano chiedono denaro per imbandire il pranzo di Natale per i poveri. Mi raccomando 4 per tavolo e tutti d… - PrimaldaZ : Le mense dell’Antoniano chiedono denaro per imbandire il pranzo di Natale per i poveri. Mi raccomando 4 per tavolo… - AndreaDrewDev : RT @HDblog: Bancomat, da gennaio zero commissioni per i pagamenti fino a 5 euro -