Aosta | il tampone diventa obbligatorio per insegnanti in quarantena

"L'effettuazione del tampone al decimo giorno da parte del personale scolastico posto in quarantena fiduciaria, come disposto dal Dipartimento di prevenzione, è un'opzione non derogabile". E' quanto si legge in una nota inviata oggi dalla Sovrintendente agli studi Marina Fey ai dirigenti scolastici.

Il docente può rifiutarsi di sottoporsi al tampone per verificare se è contagiato dal Covid-19: lo ha stabilito la procura di Aosta.

Covid: insegnanti rifiutano tampone, per procura nessun reato

