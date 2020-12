Amici 20, il daytime arriva anche su Canale 5 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le porte della scuola di Amici 20 si sono aperte ormai da qualche settimana e stiamo imparando a conoscere la nuova classe. Dentro e fuori puntata ci sono stati i primi scontri tra alunni e professori. Possiamo, per esempio, ricordare quello tra Alessandra Celentano e Rosa oppure ancora la sospensione della maglia per Arianna da parte di Rudy Zerbi. Tutte queste vicende le abbiamo anche potute seguire all’interno del daytime che va in onda, dal lunedì al venerdì, su Italia 1. Dalle ore 19:00, infatti, per circa 25 minuti possiamo vedere quello che accade dentro la casetta in cui alloggiano i ragazzi e le prove per prepararsi alle puntate del sabato pomeriggio. Pare, però, che tra non molto potremo vedere ancora qualcosa in più. Andiamo a vedere tutti i dettagli. Il daytime di Amici 20 ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le porte della scuola di20 si sono aperte ormai da qualche settimana e stiamo imparando a conoscere la nuova classe. Dentro e fuori puntata ci sono stati i primi scontri tra alunni e professori. Possiamo, per esempio, ricordare quello tra Alessandra Celentano e Rosa oppure ancora la sospensione della maglia per Arianna da parte di Rudy Zerbi. Tutte queste vicende le abbiamopotute seguire all’interno delche va in onda, dal lunedì al venerdì, su Italia 1. Dalle ore 19:00, infatti, per circa 25 minuti possiamo vedere quello che accade dentro la casetta in cui alloggiano i ragazzi e le prove per prepararsi alle puntate del sabato pomeriggio. Pare, però, che tra non molto potremo vedere ancora qualcosa in più. Andiamo a vedere tutti i dettagli. Ildi20 ...

tuttopuntotv : Amici 20, il daytime arriva anche su Canale 5 #amici20 - TV_Italiana : Gli Amici se ne vanno? ?? Continuano gli ascolti bassi per la striscia quotidiana di #Amici20, in onda su #Italia1.… - TwitGinger : Piccolo cambio di programmazione per il Daytime di #Amici20! - periodicodaily : Daytime-Amici: rabbia e frustrazione si uniscono insieme ~ - zazoomblog : Amici 20 Arianna viene isolata dagli altri concorrenti? Il daytime di oggi - #Amici #Arianna #viene #isolata… -