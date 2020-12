Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa in vista del derby col Torino (Di venerdì 4 dicembre 2020) , in programma alle 18 all’Allianz Stadium La Juventus ha svolto un Allenamento questo pomeriggio alla Continassa in previsione del derby contro il Torino, in programma domani pomeriggio alle 18 all’Allianz Stadium contro il Torino. Nella seduta di vigilia il gruppo si è dedicato ad una serie di esercitazioni tattiche e a una partitella finale. Domani rifinitura mattutina prima dell’incontro in programma nel pomeriggio allo Stadium. Per restare aggiornato sulla Juventus vai su Juvenews24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) , in programma alle 18 all’Allianz Stadium Lantus ha svolto unquesto pomeriggio allain previsione delcontro il, in programma domani pomeriggio alle 18 all’Allianz Stadium contro il. Nella seduta di vigilia il gruppo si è dedicato ad una serie di esercitazioni tattiche e a una partitella finale. Domani rifinitura mattutina prima dell’incontro in programma nel pomeriggio allo Stadium. Per restare aggiornato sullantus vai sunews24 Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : Bentornata, Cecilia ?????? Le immagini dell'allenamento delle #JuventusWomen ?? - juventusfc : Bianconeri di nuovo al lavoro Sabato alle 18.00 c'è #BeneventoJuve News allenamento ? - JuventusTV : ?? LIVE dal Training Center ?? L'allenamento dei bianconeri alla vigilia di #JuveDynamo In diretta, qui ?… - junews24com : Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa in vista del derby col Torino - - OdeonZ__ : Il Covid è alle spalle: Giampaolo dirige l'allenamento e sarà in panchina nel derby -

Ultime Notizie dalla rete : Allenamento Juve Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa in vista del derby col Torino Juventus News 24 Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa in vista del derby col Torino

Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa in vista del derby col Torino, in programma alle 18 all’Allianz Stadium ...

TORINO, DERBY A RISCHIO PER VERDI

Brutte notizie per Marco Giampaolo in vista del derby contro la Juventus. Nicola Murru ha infatti terminato anzitempo l’allenamento di oggi, mentre ...

Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa in vista del derby col Torino, in programma alle 18 all’Allianz Stadium ...Brutte notizie per Marco Giampaolo in vista del derby contro la Juventus. Nicola Murru ha infatti terminato anzitempo l’allenamento di oggi, mentre ...