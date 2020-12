A Udine 5 clienti dentro al bar chiuso, licenza sospesa (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un bar del centro di Udine è stato chiuso per 5 giorni dopo che all’interno del locale i Carabinieri della sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno sorpreso 5 clienti che stavano consumando bevande, nonostante il divieto imposto dal Dpcm.I militari dell’Arma sono intervenuti nel pomeriggio di ieri su segnalazione di alcuni cittadini.Il titolare del locale è stato sanzionato anche dal punto di vista amministrativo.Anche un esercizio di Cordenons è stato chiuso per 7 giorni su disposizione del Questore di Pordenone Marco Odorisio. Il provvedimento cautelare è stato adottato a seguito dei fatti accertati domenica scorsa, quando il locale è stato controllato, riscontrando violazioni in materia di Covid-19. In quella circostanza era già stata disposta la sospensione dell’attività per 5 giorni. Gli agenti hanno, ... Leggi su udine20 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un bar del centro diè statoper 5 giorni dopo che all’interno del locale i Carabinieri della sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno sorpreso 5che stavano consumando bevande, nonostante il divieto imposto dal Dpcm.I militari dell’Arma sono intervenuti nel pomeriggio di ieri su segnalazione di alcuni cittadini.Il titolare del locale è stato sanzionato anche dal punto di vista amministrativo.Anche un esercizio di Cordenons è statoper 7 giorni su disposizione del Questore di Pordenone Marco Odorisio. Il provvedimento cautelare è stato adottato a seguito dei fatti accertati domenica scorsa, quando il locale è stato controllato, riscontrando violazioni in materia di Covid-19. In quella circostanza era già stata disposta la sospensione dell’attività per 5 giorni. Gli agenti hanno, ...

Ansa_Fvg : Dpcm: cinque clienti dentro al bar chiuso, licenza sospesa. A Udine. Stop di 7 giorni anche a locale Cordenons #ANSA - messveneto : Coronavirus, clienti nel locale: chiuso per sette giorni un bar nel Pordenonese - messveneto : Cinque clienti nel locale, chiuso per sette giorni il bar Jolly - messveneto : Assembramenti e clienti all'interno, scatta la sanzione: bar chiuso per cinque giorni - peterkama : «Dove dovevamo vederci visto che quella è la nostra sede? Non c’erano clienti esterni, eravamo soltanto noi tre. Si… -

Ultime Notizie dalla rete : Udine clienti La Svizzera inserisce il Fvg nella lista delle Regioni a rischio. Clienti nel locale, chiuso un bar a Udine e uno a Cordenons - Tutti gli aggiornamenti Il Messaggero Veneto A Udine 5 clienti dentro al bar chiuso, licenza sospesa

Un bar del centro di Udine è stato chiuso per 5 giorni dopo che all’interno del locale i Carabinieri della sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno sorpreso 5 clienti che stavano consumando ...

Dpcm: cinque clienti dentro al bar chiuso, licenza sospesa

Un bar del centro di Udine è stato chiuso per cinque giorni dopo che all'interno del locale i Carabinieri della sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno sorpreso cinque clienti che stavano con ...

Un bar del centro di Udine è stato chiuso per 5 giorni dopo che all’interno del locale i Carabinieri della sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno sorpreso 5 clienti che stavano consumando ...Un bar del centro di Udine è stato chiuso per cinque giorni dopo che all'interno del locale i Carabinieri della sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno sorpreso cinque clienti che stavano con ...