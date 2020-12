William Barr “blinda” Durham

bisagnino : La Casa Bianca rigetta le dichiarazioni del P.G. William Barr relative alle frodi elettorali: “Non c’è stata alcuna… - the_mindflayer : RT @ilpost: Il procuratore generale statunitense William Barr ha detto che il Dipartimento di Giustizia non ha prove di una vasta frode ele… - Gandalf1948 : RT @PsicheMKD: Questo non è ciò che ha riferito l'AP né ciò che afferma il Procuratore generale (William Barr). Il Dipartimento continuerà… - gabrillasarti2 : Guarda 'DOJ WILLIAM BARR DOPPIOGIOCHISTA ?? COLLEGA PUNTI FATTI NEWS 2 DICEMBRE 2020 #85°' su YouTube - invisigot : RT @giopank: Anche William Barr il ministro della Giustizia fedelissimo di @realDonaldTrump lo abbandona e all’AP dice: “ il Ministero dell… -

Ultime Notizie dalla rete : William Barr

Il giorno del Ringraziamento è stato una strage negli Stati Uniti, con duecentomila contagi e più di duemila morti. Erano state abolite le grandi parate annuali che si svolgono a New York con carri al ...Trump non accetta la sconfitta ha presentato numerose battaglie legali in sei Stati chiave. Tuttavia sono state respinte in ogni Stato.