Scala: alla prima entrano anche teatro e cinema (Di giovedì 3 dicembre 2020) MILANO, 03 DIC - C'è anche la prosa nello spettacolo 'A riveder le stelle' che la Scala metterà in scena il 7 dicembre con un cast di 25 grandi protagonisti dell'opera. A 'legare' le arie e i brani ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 3 dicembre 2020) MILANO, 03 DIC - C'èla prosa nello spettacolo 'A riveder le stelle' che lametterà in scena il 7 dicembre con un cast di 25 grandi protagonisti dell'opera. A 'legare' le arie e i brani ...

Raiofficialnews : ?? 10 telecamere, 50 microfoni, 23 grandi voci e l’étoile @RobertoBolle: è la Prima del @teatroallascala. Direttore… - giulyvacatello : Teatro alla Scala, la prima a porte chiuse va in tv per una serata evento - R1gel2 : @alwayslou22 Yes, but no. A regà! Godeteve il BTS senza troppi film che questo è scappato alla scala dei Turchi! Au revoir proprio! - sono_paola : Particolare l’Alte Rathaus, l’antico municipio. Risale alla prima metà del 1400 e racchiude tre stili. Osservatelo.… - AnsaLombardia : Scala: alla prima entrano anche teatro e cinema. Dalla Bond girl Murino a Massimo Popolizio | #ANSA -